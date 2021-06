LOSC : le conflit Létang – Lopez fait une victime collatérale

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Face à une dette estimée à 100 M€ que la nouvelle direction essaie de combler, le LOSC a gelé toutes les commissions d'agents restantes à payer. Un restant dû de plusieurs millions d'euros qui commence d'ailleurs à faire tousser pas mal de monde.

Bien sûr, la direction nordiste s'est engagée à régler la note si tout ce qui a été négocié l'a été en bonne et dûe forme après l'enquête interne réalisée mais cela ne suffit pas aux principaux intéressés qui menacent déjà de représailles à justice... Et ils ne sont pas les seuls à être dérangé par les méthodes de Merlyn Partners, les nouveaux prioriétaires depuis décembre du club champion de France.

La colère gronde chez Scoutly

En effet, comme le rappelle la Voix des Sports, Scoutly Limited, l'agence de scouting fondé par Gérard Lopez en 2017 et dirigée par Luis Campos est également victime des choix d'Olivier Létang. Depuis que le contrat a été dénoncé il y a six mois, les 17 recruteurs du groupe ne sont plus payés. « Une catastrophe humaine et économique » pour les petites mains de ce projet, qui se sont émus dans un communiqué de presse de la situation figée.

A l'origine de l'arrivée de certaines pépites comme Zeki Celik du côté de Luchin, la société Scoutly n'a plus aucun revenu direct depuis qu'elle a perdu son unique client. Ni Olivier Létang ni Gérard Lopez – qui se renvoient la balle – ne veulent aujourd'hui payer l'addition.