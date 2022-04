LOSC : le couperet serait tombé pour Ben Arfa !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Hatem Ben Arfa s’est fait remarquer de la plus mauvaise des manières depuis son arrivée au LOSC. Après une altercation avec son coach Jocelyn Gourvennec et son coéquipier Tiago Djalo, Hatem Ben Arfa a été mis à l’écart du groupe. Une mise à l’écart qui devrait se terminer en départ.

Selon le “10 Sport“, l’ancien joueur du PSG va quitter le LOSC dans les prochains jours. Un choix validé par l’ensemble du vestiaire des Dogues, qui n’acceptent pas la réaction et le comportement de Ben Arfa.

🔴 Certains cadres du LOSC ne veulent plus d’Hatem Ben Arfa au club !



Le joueur va être écarté du groupe pro et ne plus participer aux entraînements. Il quittera le club libre à la fin de son contrat, en juin prochain. (@RMCsport) pic.twitter.com/VRdHfXpjxd