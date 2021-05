LOSC : le joueur le plus détesté de France s'enflamme sur les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Deux matches pour terminer le travail. Deux matches pour remporter ce trophée si cher à leurs yeux. Les Lillois, leaders de la Ligue 1, ont l'occasion de remporter le quatrième titre de champion de France de leur histoire en cas de succès face à l'ASSE ce dimanche (21h) et face à Angers le 23 mai prochain. Une éventualité qui récompenserait la très belle saison des hommes de Christophe Galtier, et qui ferait grandement plaisir à un ancien Dogue, Eder.

Bourreau de l'équipe de France lors de la finale de l'Euro 2016 et ancien lillois, le Portugais s'est confié sur la saison des Dogues dans des propos relayés par Le Petit Lillois. "Je pense que ce serait génial parce que beaucoup de personnes disent que le championnat de France ne se résume qu’au PSG, et à rien d’autre. Beaucoup d’équipes cette année ont prouvé qu’elles pouvaient rivaliser avec le PSG, comme Lyon et Monaco qui font une grande saison. Je pense que cela serait quelque chose d’énorme pour le football français, pour Lille, pour José Fonte et tous les Portugais qui y ont joué. Nous avons des groupes de discussions, nous encourageons toujours José Fonte. Et nous croisons les doigts, nous espérons qu’il va gagner."