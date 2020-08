LOSC : le Mercato lillois, son but contre Rennes, ses objectifs... Jonathan Bamba se confie

Sur Téléfoot, Jonathan Bamba est revenu sur son but inscrit contre le Stade Rennais (1-1), le premier but de la saison de L1 et le premier pour l'attaquant du LOSC depuis un an. « J’ai beaucoup travaillé et continué à bosser pour réussir, a-t-il expliqué. J’ai vécu des moments compliqués, mais je pars avec une grosse envie de faire une bien meilleure saison. Ce but va me faire le plus grand bien, j’en avais besoin. C’est une récompense et cela va me donner beaucoup de force et de confiance. »

Pour les recrues, il demande un peu de temps

Dans des propos relayés par le site Petit Lillois, Bamba a aussi donné son point de vue sur le Mercato des Dogues. « Ce n’est pas évident pour nous chaque saison de devoir changer de coéquipiers. Je fais confiance au staff et aux dirigeants pour remplacer les partants par des joueurs de qualité. Et pour l’instant, cela marche. Mais l’adaptation des nouveaux joueurs est parfois compliquée, car il y a la barrière de la langue mais, au fur et à mesure, on prend les automatismes. De toute façon, on se comprend par le football. »