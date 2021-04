LOSC : le MHSC, la lutte pour le titre, David… Galtier se montre offensif

David déjà de retour, le point sur les blessés

"Isaac Lihadji revient sur le terrain de manière individuelle. Il a eu un problème au-dessus du mollet lors de l'échauffement à Paris. Il n'est pas dans les séances collectives comme Jérémy (Pied). Jonathan David est opérationnel. Sa cheville a été touchée. Il a, au fur et à mesure, intégré les séances collectives et il a fait toute la séance aujourd'hui, à haute intensité. Yusuf (Yazici) est de nouveau disponible. Tous les tests faits hier sont négatifs."

Montpellier, un adversaire redoutable

"Montpellier est sur 13 matches sans défaite et leur dernière défaite à l'extérieur est face au PSG. C'est une équipe très joueuse, des animateurs que sont Mollet et Savanier. Ce n'est pas une équipe fermée mais joueuse, sur une série importante sans défaite. Il y a eu deux parties dans le match à Metz : avant d'ouvrir le score où on a été pauvres dans le jeu. Quand on a ouvert le score, le match a pris une autre tournure. Mais si on veut se battre pour des objectifs très hauts, il faut bien jouer."

Une dépendance à Mike Maignan ?

"Quand j'entends certains dire que si Lille est champion, c'est grâce à notre gardien... Qu'ils s'occupent de leur équipe. Je ne me permets pas de faire de commentaires sur les autres équipes. Mike est plus exigeant envers lui-même mais aussi envers ses partenaires. Cette exigence est hyper importante au haut niveau."

Un problème avec l'animation offensive

"Ces derniers temps, on est moins bon sur notre animation offensive. Il y a eu des joueurs en forme à différents moments, la blessure de Burak (Yilmaz) pendant 12 matches, Yusuf (Yazici) qui a eu le Covid-19, des contre-performances. Notre qualité technique, nos enchaînements peuvent nous faire défaut en ce moment. On a marqué 53 buts et il reste 6 matches. On a une organisation bien huilée et lorsqu'elle n'est pas respectée, on est en difficulté. Mais on essaie toujours de jouer avec des principes offensifs. Il y a des moments où ça coince et j'en suis responsable."

💬 Galtier : « Renato n'est pas dans son poste de prédilection mais il nous apporte certaines choses (...) Il est à la disposition du groupe. Est-ce qu'il sera sur le côté droit demain ? Non. Est-ce une vérité ? Il ne sera pas à droite, c'est sûr (rires). » — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 15, 2021