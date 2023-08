LOSC : le Moustoir utilise les codes du RC Lens pour chambrer les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Popularisé par le RC Lens le « chicoté » est clairement le tube de l’année 2023 en Ligue 1 et en Ligue 2, il n’est désormais plus rare de voir des clubs – ailleurs que dans le Nord – s’adonner à ce chant chambreur.

Les Merlus ont « chicoté » les Dogues

Samedi soir, dans la tribune Boulogne du Parc des Princes, des supporters du PSG l’ont d’ailleurs entonné pour chambrer les Sang et Or sèchement battus (3-0) mais la portée est encore plus grande quand cela touche le rival honni du LOSC.

En effet, pour chambrer les Dogues, battus à plate couture par leurs Merlus, les fans du FC Lorient se sont adonnés à leur propres « chicoté ». Une image partagée par Canal+ et qui fait déjà un peu monter la sauce en vue du prochain derby du Nord qui aura lieu le week-end du 8 octobre prochain à Bollaert-Delelis.

Quand le Stade du Moustoir reprend le fameux "On les a chicotés" après la victoire 4-1 du FC Lorient face au LOSC 🔉🟠#FCLLOSC | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/ImFO5nqY1I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 27, 2023

