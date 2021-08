LOSC : le onze possible de Gourvennec pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Plutôt discret sur le mercato estival, le LOSC, champion de France en titre, a vendu Mike Maignan et Adama Soumaoro et a recruté André Onana. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Jocelyn Gourvennec pour la saison 2021-2022.