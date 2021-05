LOSC : le titre de champion, son passage à Lille... les confessions de Maignan

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Mike Maignan a franchi un pallier ! Auteur de performances remarquables tout au long de la saison dans les cages du LOSC, le portier tricolore a basculé cette semaine dans une nouvelle dimension. Non seulement l'ancien parisien a été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2021, mais a également signé un contrat avec l'AC Milan pour les trois prochaines saisons. Mike Maignan est désormais lié au club rossonero jusqu'en juin 2024. Invité de RTL, le gardien de 25 ans est revenu sur la célébration du titre de champion de France du LOSC, ainsi que son passage dans le nord de la France.

"La fête a été courte mais magnifique. On a profité avec tout le monde, toute l’équipe, tout le club, tous les supporters, c’était magnifique à vivre. Je n’ai pas les mots pour le dire encore aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est un rêve. On a fait une belle saison, on a bien travaillé tous ensemble, on a vécu les matchs les uns après les autres et ça s’est très bien passé. J’ai appris des choses depuis que je suis arrivé à Lille, j’ai bien grandi. Dans cette aventure, il fallait apprendre vite et remettre en pratique dès le week-end car tous les matchs étaient décisifs, on devait être concentré sur tout ce qu’on faisait au quotidien", a ainsi indiqué Maignan.