LOSC : le titre, l'avenir de Galtier, les droits TV... Olivier Létang se confie

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Sur le titre de champion

« Notre objectif, c'est de jouer tous les matches pour les gagner. On fera le point à cinq journées de la fin. Si on a performé et qu'on est encore en haut, on tiendra peut-être une position différente (…) Aujourd'hui, il y a un favori qui est le Paris Saint-Germain, le club le plus puissant économiquement et qui a un bel effectif. Avec Christophe Galtier, on travaille d'abord sur une dynamique positive. »

Sur l'avenir de Christophe Galtier

« Christophe est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, de talent. On se connaissait avant, on avait une très bonne relation (...) Il y a une volonté de poursuivre dans le temps avec Christophe Galtier. »

Sur l'accord de droits TV trouvé avec Canal+

« Je ne sais pas si Canal a sauvé le foot français mais cela permet à tous les clubs d'avoir de la visibilité. L'incertitude est quelque chose de très difficile à vivre. C'est une issue que je qualifie de favorable (…) C'est sûr que, par rapport à ce qui était prévu en début de saison, ça peut paraître dur mais au moins on sait ce que l'on a. Pour le spectateur, c'est aussi bien d'avoir une offre recentralisée ».