LOSC : les 3 enseignements du nul pénalisant à Monaco

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il faut désormais regarder derrière Ce match à Monaco entre le 4e et 5e de Ligue 1 pouvait permettre au LOSC de se rapprocher de leur adversaire du jour. En cas de victoire, il serait revenu à deux longueurs des Asémistes, détenteurs du billet pour l'Europa League. Avec ce 0-0, l'écart est toujours de cinq points et, à trois journées de la fin, on peut dire que c'est râpé pour les Dogues. En revanche, le Stade Rennais est revenu à une longueur après son carton sur Troyes (4-0). C'est donc dans le rétroviseur que Paulo Fonseca et ses hommes vont devoir regarder désormais, afin de préserver leur 5e place synonyme de participation à l'Europa League Conférence.

Le manque de réalisme, encore et toujours

Paulo Fonseca aura réussi à donner une identité de jeu à son équipe mais pas à solutionner son manque de réalisme. A Louis-II, les Dogues ont eu les occasions pour faire la différence. En seconde période, Timothy Weah et Jonathan Bamba se sont coup sur coup présentés seuls devant le gardien monégasque mais ont perdu leur duel. Au total, ils ont tiré 10 fois au but mais n'ont cadré qu'à 4 reprises. C'est dommage car il y avait largement la place de repartir de la Principauté avec les trois points. Si l'Europe n'est pas au rendez-vous en fin de saison, on saura quel secteur a été déficient, malgré les 21 buts de Jonathan David.

La prochaine journée sera décisive

Dans la course à la 5e place, tout pourrait se jouer la semaine prochaine. Samedi, le LOSC accueillera l'OM dans une Décathlon Arena à guichets fermés mais sans sa charnière Fonte-Alexsandro. Et le lendemain, Rennes se déplacera à Ajaccio. Les Dogues affronteront la meilleure équipe à l'extérieur en championnat alors que les Bretons iront chez un club déjà relégué. Cette 36e journée pourrait faire basculer la course à la 5e place, surtout qu'après, le calendrier est largement en faveur de Lille (Nantes à domicile, Troyes à l'extérieur), mais pas de beaucoup (Monaco à domicile pour Rennes, Brest à l'extérieur).

La fiche de Monaco-Lille

Le classement de la Ligue 1

Le calendrier complet du LOSC pour la fin de saison

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Mauvaise opération pour le LOSC, accroché à Louis-II par Monaco (0-0). Avant la rencontre, les Nordistes auraient certainement signé pour un tel résultat mais vu leur domination, le nul est finalement décevant. En outre, il les condamne dans la course à l'Europa League.

Raphaël Nouet

Rédacteur