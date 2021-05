LOSC : les anciens du RC Lens soutiennent les Dogues face au PSG pour le titre

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi les supporters des autres clubs détestent le PSG version Qatar et son dopage financier devraient lire France Football ce mardi. En effet, l'hebdomadaire consacre une double page au derby du Nord de vendredi. Derby décisif pour les deux équipes puisque les Sang et Or veulent conserver leur 5e place et les Dogues leur pole position.

Eh bien, malgré cet enjeu, malgré l'immense rivalité entre les deux clubs, tous les anciens Lensois interrogés, de Guillaume Warmuz à Jean-Guy Wallemme en passant par Frédéric Meyrieu, Antoine Sibierski, Yohan Lachor, José-Karl Pierre-Fanfan ou Francis Gillot, espèrent que le titre de champion de France reviendra dans le Nord.