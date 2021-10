LOSC : les Dogues ont ferré un « mini-Pogba »

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Arrivé cet été en provenance d'Hambourg, Amadou Onana (20 ans) est en train de faire sa place au LOSC. Titulaire lors du dernier match avant la trêve face à l'OM, l'international Espoirs belge a fait l'objet d'un sérieux investissement du club nordiste. Il faut dire que le natif de Dakar, décrit rapidement comme un phénomène, avait bien des courtisans.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Onana est revenu sur la filiation qu'on lui prête avec un certain Paul Pogba, milieu longiligne et technique... A son image : «Oui, on me compare souvent à lui. Pogba m’inspire au quotidien. C’est un joueur physique, technique, avec une vraie intelligence de jeu. Je pense que c’est un joueur exceptionnel, un joueur de référence. Maintenant, je suis Amadou Onana et j’ai envie de travailler pour être la meilleure version de moi-même ».

Et si Lille s'est attaché les services d'un "fuoriclass" pour seulement 7 M€ alors ce sera tout bénef'...