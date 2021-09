LOSC : les Dogues ont un atout irrésistible contre le RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC approche. C’est à 17h dans un stade Bollaert chauffé à blanc que les deux grands rivaux s’affronteront lors de la 6e journée de Ligue 1.

Si Jocelyn Gourvennec a déjà fait savoir en conférence de presse que les Sang et Or avaient l’avantage de la dynamique actuelle, ce sont bel et bien les Dogues qui s’avanceront en grandissimes favoris.

Opta rappelle en effet que le RC Lens n’a gagné aucun de ses 12 derniers matches de Ligue 1 contre le LOSC (3 nuls, 9 défaites), sa dernière victoire remontant au 29 avril 2006 à domicile (4-2) ! C’est sa pire série en cours face à un adversaire actuellement dans l’élite et sa plus longue disette face au LOSC en L1. Autant dire que le challenge sera de taille.

