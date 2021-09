LOSC : les Dogues peuvent craindre le pire en Champions League

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

C'est avec de sérieux maux de crâne que les Dogues vont retrouver la C1 mardi. Non seulement, ils viennent de s'incliner à Lorient (1-2), confirmant un début de saison très délicat, mais en plus, ils seront à une équipe de Wolfsburg qui a remporté ses quatre premiers matches de Bundesliga. Pour la journaliste de Canal+ Aline Riviera, il est normal de s'inquiéter pour eux…

« Quand on regarde, Wolfsburg est sur 4 victoires, ils sont en tête. Donc Lille peut trembler. C’est surtout dans le contenu que ça ne va pas. On ne protège pas suffisamment la défense. On parle des défenseurs centraux, mais il y a avant-tout un problème d’envie, peut-être même un problème physique. Ils ne sont pas au même rythme, on voit Terem Moffi qui arrive à les prendre de vitesse et à leur faire mal deux fois. Il a fait douter les Lillois. Quand on prépare un match de LDC, il manque beaucoup d’ingrédients à ces Lillois pour être compétitif. »