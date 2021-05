LOSC : les Dogues peuvent priver le PSG d'un joli pactole

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le titre de Ligue 1 qui se joue entre le LOSC, le PSG et – dans une moindre mesure – l'AS Monaco ne rêvet pas qu'un enjeu au niveau du sportif et du palmarès. En effet, L'Equipe rappelle combien, économiquement, il est précieux de finir champion.

Déjà au niveau de la Ligue des Champions, le vainqueur de la L1 2020-21 sera obligatoirement tête de série. Quel que soit son indice UEFA. Par conséquent, il bénéficiera d'un tirage forcément plus clément et aura donc mathématiquement plus de chance de sortir de sa poule et de générer plus de revenus.

Jusqu'à 10 M€ d'écart entre la première et la deuxième place

La différence se mesure aussi au niveau du quote-part avec le "market pool" réparti différemment en fonction du classement national d'une équipe (1e, 2e ou 3e). Le champion récoltera entre 55 et 45% de cette dotation. Par rapport au deuxième, la différence sur une saison peut chiffrer entre 6 et 7 M€. Au niveau national, la place de champion est aussi mieux valorisé. Si la répartition des droits TV est forcément différente cette saison du fait des circonstances particulières avec le désistement de Mediapro, le champion devrait aussi récupérer 2,5 M€ de plus que son dauphin.