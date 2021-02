LOSC : les Dogues reçoivent deux bonnes nouvelles de l'UEFA avant l'Ajax

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le 18 février prochain, le LOSC reçoit l'Ajax Amsterdam pour le compte de 16e de finale aller de Ligue Europa. Une affiche compliquée pour les Dogues de Christophe Galtier face à un adversaire qui les avait martyrisé en Ligue des Champions il y a un an.

Néanmoins, pour le double affrontement de février 2021, Lille est plutôt chanceux. Surtout quand on connait l'importance du buteur et du dernier rempart dans son équipe. En effet, coup sur coup, l'UEFA vient de priver le club amstellodamois de son buteur vedette Sébastien Haller (recruté à West Ham cet hiver) et de son gardien de but André Onana.

Pour le premier, une erreur administrative de l'Ajax est à l'origine de sa non-éligibilité pour le match. Concernant le second, il a été suspendu pour les douze prochains mois suite à une infraction aux règles antidopage. De quoi rêver plus facilement de huitièmes de finale ?