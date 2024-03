LOSC : les Lillois au rendez-vous face aux cadors de Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Quatrième au classement, le LOSC. Et plus que jamais à l'affût pour aller décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans les prochaines semaines, on en saura d'ailleurs plus, beaucoup plus même, à ce sujet puisque les joueurs de Fonseca vont bientôt affronter Rennes, Brest, Lens, Marseille et Monaco.

Ce qui n'inquiète pas du tout le milieu de terrain, Benjamin André. Bien au contraire. Propos retranscrits par LepetitLillois. "Je pense que l’on aime ces matchs. J’espère que l’on aura quelques retours aussi parce que l’on a besoin d’un groupe un peu plus étoffé pour jouer tous les trois jours. Pour jouer des matchs aussi importants, nous avons besoin du retour de joueurs importants. J’espère qu’on récupérera certains garçons. La route est longue, mais la victoire à Reims, c’est une belle réponse par rapport aux critiques que l’on subissait suite aux récents résultats à l’extérieur et au caractère qui pouvait nous faire défaut."

Podcast Men's Up Life