LOSC : les mots d’adieu de Jocelyn Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Jocelyn Gourvennec ne sera pas resté longtemps sur le banc du LOSC. Arrivée lors du mercato estival 2021, après le départ de Christophe Galtier, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux quitte le club moins d’un an après son arrivée. Avec le LOSC, il a remporté le Trophée des Champions (contre le PSG) mais n’a pas su qualifier le club pour une compétition européenne la saison prochaine.

Après son départ, il s’est exprimé sur son compte Instagram : « Une page se tourne. Je tenais à remercier mon staff, l’ensemble des salariés du LOSC, sportifs et administratifs, ainsi que tous les joueurs. Un groupe engagé et soudé avec qui nous avons vécu ces moments si historiques pour le LOSC ! Le Trophée des Champions et ce magnifique parcours en Champions League ! Mes remerciements s’adressent également à tous les supporters qui m’ont soutenu tout au long de la saison. Avec toute mon amitié ».

Pour résumer Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions par les dirigeants du LOSC, ce jeudi 16 juin. Après l’annonce, il s’est exprimé sur son départ. Sur son compte Instagram, le coach français exprime sa gratitude pour l'année passée au LOSC.

Adam Duarte

Rédacteur