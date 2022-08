LOSC : les mots de Paulo Fonseca avant Auxerre

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Des Dogues déjà prêts pour Auxerre

"Nous sommes au début de la saison. Nous devons nous améliorer énormément, c'est un processus très long. Mais je suis très confiant. J'ai beaucoup de respect pour les autres équipes, pour Auxerre, mais je suis confiant car mes joueurs m'ont envoyé de bons signaux. Je trouve que l'équipe s'améliore, elle grandit. Pour moi, c'est le plus important de sentir la confiance au sein des joueurs, du groupe. Je crois que nous sommes bien préparés pour ce premier match."

L'AJA, un adversaire difficile à décrypter

"Auxerre est une équipe très motivée. Ils ont de très bons joueurs et sont bien organisés. Nous avons étudié leur jeu. Ce qui est difficile à décrypter chez eux, c'est ce qu'ils vont faire contre nous. Ils sont sur une bonne dynamique offensive. Nous respectons l'AJA mais nous sommes confiants en nos moyens et nous voulons gagner ce premier match."

Il attend d'autres arrivées

"Je parle beaucoup avec le président, avec la direction pour voir dont on peut améliorer l'équipe. Ils savent que j'espère avoir d'autres joueurs mais je sais qu'il faut leur laisser du temps pour travailler. Donc, pour le moment, je me concentre sur ce premier match et rien d'autre."