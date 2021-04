LOSC : les rumeurs sur l'avenir de Galtier font grincer des dents... à Nice

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Si le nom de Christophe Galtier (LOSC) est souvent associé à l'OM et à l'OL, la rumeur OGC Nice a aussi fuité cette semaine. Selon L'Equipe, le Gym serait prêt à faire un gros coup en faisant signer le Marseillais à l'été 2021.

Actuellement en poste sur le banc des Aiglons, Adrian Ursea s'est fenu d'un coup de gueule en conférence de presse. Plus que son avenir personnel, c'est l'irrespect pour le coach de l'actuel leader de Ligue 1 qui le choque.

« Ce qui me désole beaucoup, c'est cette course journalistique au scoop qui doit être terriblement dérangeante pour quelqu'un qui joue le titre. Je me mets à la place de mon collègue Christophe Galtier, du club de Lille... La semaine d'avant, il y a eu les mêmes rumeurs qui l'envoyaient du côté de Lyon. Je trouve ça franchement pas très fair-play. Ça manque de beaucoup de respect vis-à-vis de cette personne. Ils sont en train de jouer un titre, de se battre contre une très forte équipe du PSG, et ils sont en train de probablement créer une grande surprise dans notre championnat. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect », a lâché Ursea.