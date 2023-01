Deschamps poireaute, Lille perd ses supporters et gagne une recrue, Mourinho scrute à Rennes

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

LOSC : les Ultras taclent Fonseca Lundi dernier, le LOSC n’a pas réussi à prendre le dessus contre le Stade de Reims (1-1) à domicile. Après la rencontre, Paulo Fonseca était en colère contre le public lillois. Le coach portugais des Dogues était en colère contre les sifflets contre ses hommes durant la rencontre. Les supporteurs lillois ont décidé de répondre via un communiqué des Dogues Virage Est sur les réseaux sociaux : « Le boycott du premier quart d'heure n’a aucun rapport avec le sportif, mais est bien à l’encontre de la ligue et des diffuseurs qui ne cessent de programmer des matchs à des horaires toujours plus farfelus. La prise de position du groupe est claire concernant les quelques sifflets émis face à l'agacement et la frustration : nous ne les soutenons pas. Nous noterons qu'il aura été beaucoup plus facile pour les dirigeants, joueurs et staff de prendre une position ferme à l'égard des sifflets, plutôt que de s'insurger d'un match joué un lundi à 17h, ne respectant ainsi aucunement leurs supporters. Dont acte. Monsieur Fonseca devrait se concentrer sur la raison de son appartenance à l’institution losciste, donner le meilleur de l’équipe, faire marquer nos attaquants, gagner des matchs, en soit avoir une mentalité de guerrier. Ne pas accepter la critique, qui toute proportion gardée n’a rien d’exceptionnelle, est problématique. C'est encore plus le cas quand un capitaine menace de quitter le navire à la première vague. », a taclé le groupe. Le message est lancé…

Stade Rennais : Traoré visé par l’AS Rome

Ciblé par le FC Barcelone lors du dernier mercato, Hamari Traoré pourrait quitter le Stade Rennais lors de cette fenêtre hivernale. Selon Foot Mercato, l’AS Rome est très intéressée par le profil du latéral droit de 30 ans. Déterminé à l’idée de renforcer son couloir droit avec un profil expérimenté, José Mourinho devrait donc rapidement accélérer pour s’offrir, librement.

Girondins : Barbet préservé contre Rennes ?

Touché au genou avant le choc contre le FC Sochaux, Yoann Barbet pourrait manquer aux Girondins de Bordeaux. « L’évolution de sa blessure est à suivre de près. Le défenseur et capitaine des Girondins s’est fait mal au genou avant Sochaux (ce qui peut expliquer son match moyen). L’IRM d’après-match a révélé une petite fissure au ménisque, a révélé Clément Carpentier sur Twitter. Pour le moment, le joueur et le club ont décidé de choisir l’option « infiltration » pour continuer à jouer sans trop de douleurs. Celle-ci a été réalisée cette semaine. Il pourrait tout de même être préservé contre Rennes. »

LOSC : Joseph arrive à Lille

Après avoir déboursé près de 4 millions pour s’offrir les services de l’ancien Sochalien Alan Virginius, le LOSC est cette fois allé chercher un pur produit de la formation du SM Caen. Sellon Foot Mercato, le jeune ailier gauche Evens Joseph, libre de tout contrat après quelques mois du côté du FC Sète, s’est engagé avec le club nordiste. L’attaquant de 23 ans a déjà disputé 12 rencontres dans l’élite du football français avec la formation normande, délivrant une passe décisive lors de la saison 2018-2019.

SCO Angers : Bouhazama confirmé, Bobichon en L2

Nommé intérimaire fin novembre après la mise à pied de Gérald Baticle, l’ancien directeur du centre de formation, Abdel Bouhazama (54 ans), a été confirmé au poste d’entraîneur principal d’Angers. Le président du SCO, Saïd Chabane, a annoncé la nouvelle hier au groupe pro, avant l’officialisation par un communiqué. Par ailleurs, Antonin Bobichon a quitté le club angevin pour signer à Laval, prochain adversaire de l’ASSE en Ligue 2.

FC Lorient : Moffi dragué en Angleterre, Horkas ciblé

Terem Moffi, qui a scoré à 10 reprises en 16 matchs de L1 cette saison, est ciblé en Angleterre. Everton et Southampton, cités par Sky Sports, réfléchissent à bouger sur lui cet hiver. Le Nigérian a été recruté par les Merlus de Courtrai en 2020 contre 8 M€. Par ailleurs, L’Équipe fait savoir qu’Yvon Mvogo blessé jusqu'en fin de saison, le FC Lorient va recruter un gardien pour les six prochains mois. Le Croate Dinko Horkas fait partie de la short-list du club breton. Le joueur de 23 ans, formé au Dinamo Zagreb qu'il a quitté l'été dernier, a disputé 13 rencontres de Championnat cette saison. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Enfin, Mohamed Toubache-Ter indique que Leicester s’apprête à attaquer les Merlus au sujet de Dango Ouattara, avec une offre potentielle d’environ 20 M€ !

Stade Brestois : Uronen vers la Bundeliga ?

Jere Uronen, qui a pris le bouillon ce week-end dans les rangs du Stade Brestois, est en partance pour l'Allemagne. D’après L’Équipe, le latéral gauche devrait s'engager sous peu avec Schalke 04 sous forme de prêt avec option d'achat. Hier, Éric Roy a été présenté à la presse. « C'est six mois, et c'est six mois ! Ce ne sera pas la peine de me poser la question d'une prolongation dans quatre mois si l'équipe tourne bien. On en reparlera en fin de saison, a affirmé le nouveau coach brestois. J'ai envie d'une équipe qui court, entreprenante, dynamique, mais il ne faudra pas oublier les équilibres. On devra devenir une équipe emmerdante à jouer alors qu'on était plutôt une équipe sympa à jouer sur ce que j'ai vu récemment. Beaucoup de systèmes ont été testés, on n'a pas encore trouvé le bon... »

Montpellier HSC : Omlin pour remplacer Sommer ?

Ciblé par le Bayern Munich cet hiver, afin de remplacer Manuel Neuer, Yann Sommer pourrait être remplacé par Jonas Omlin. « Oui, il est le meilleur candidat pour remplacer Sommer, confirme le journaliste de Sky Sport Florian Pletterberg sur Twitter. Virkus le veut ! Pourparlers depuis des jours. Le Montpelliérain de 28 ans veut rejoindre le Borussia Moenchengladbach. Mais Montpellier ne le lâchera pas à ce stade. Fourchette de prix maintenant : environ 10 M€. »

Equipe de France : Deschamps en salle d’attente

Selon L’Équipe, la reconduction de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France n'est pas encore actée et ne devrait pas être annoncée lors de cette fin de semaine. « Le cas du sélectionneur n'est pas prévu au menu du Comex de demain (vendredi) après-midi, ni à l'assemblée du lendemain, a expliqué hier le président de la FFF Noël Le Graët. La décision interviendra après l'assemblée. »

