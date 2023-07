LOSC : Létang confirme pour Fonseca et l'OM

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Présent ce jeudi lors de la présentation de Tiago Santos, qui est la première recrue estivale du LOSC, le président lillois, Olivier Létang, a été interrogé sur les sollicitations dont a fait l'objet Paulo Fonseca cet été.

"La réaction de Fonseca a été top"

"Je l'ai très bien pris parce qu'on a un très très bon entraîneur et forcément c'est normal qu'il soit sollicité. Ce n'était pas une surprise et je dois dire que la réaction de Paulo Fonseca a été top", a déclaré Olivier Létang, répondant à une question sur les rumeurs qui envoyaient Paulo Fonseca à l'OM. "On s'est parlé et lui a dit qu'il respectait totalement la décision du club. Il est investi sans aucun problème et est heureux d'être avec nous", a poursuivi le patron des Dogues.

LIVE : Suivez la conférence de presse de rentrée du LOSC https://t.co/hPaWmAHPhW — LOSC (@losclive) July 13, 2023

