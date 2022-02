LOSC : Létang est déçu par Gourvennec et ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Dans un entretien accordé au Canal Champions Club sur Canal+, le président du LOSC, Olivier Létang, est revenu sur le début de saison de son équipe, ne cachant pas sa déception.

"Il fallait laisser du temps à Jocelyn Gourvennec pour s'intégrer, pour mettre le projet collectif en place. Les résultats sont ceux que l'on connaît. On est déçus par le championnat. On a perdu des points bêtement, on a des arguments à faire valoir. On verra à la fin du championnat", a-t-il confié. Pour rappel, le champion de France en titre est 11e de Ligue 1 après 25 journées disputées.