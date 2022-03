LOSC : Létang et Gourvennec attendent l’ASSE de pied ferme

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Ni vu ni connu, le LOSC est en train de réaliser une petite remontada. Ayant pris 10 points sur 12 lors de leurs 4 derniers matches de L1 sans prendre de but depuis que Leo Jardim est titulaire dans le but, les Dogues sont remontés à la 7e place, à deux petits points du 5e, le RC Strasbourg. Avant la réception de l’ASSE, vendredi en ouverture de la 28e journée de L1 (21h), Olivier Létang a mis en garde ses joueurs devant la dynamique positive des Verts, sortis de la zone rouge après leur succès contre le FC Metz (1-0).

« On avait besoin de continuer notre série de victoires, mais on n’est toujours pas là où on voudrait être. Notre objectif est de se qualifier pour une compétition européenne. Maintenant, le match le plus important est celui qui arrive, a-t-il affirmé au micro de Canal+. Il reste onze échéances pour atteindre notre objectif. On est content mais déjà concentré sur la suite, les onze batailles qui arrivent et le prochain match sera contre Saint-Etienne, qui est sur une dynamique très positive. A nous de garder les pieds sur terre, des valeurs, sinon on le paye très rapidement. »

Jocelyn Gourvennec est sur la même longueur d'onde que son président. « Il faut qu'on aborde ce match contre Saint-Etienne avec beaucoup d'humilité », a expliqué l’entraîneur du LOSC dans La Voix du Nord. Entre deux équipes aimantées vers le haut, le choc vaudra sans doute son pesant d’or au stade Pierre-Mauroy.