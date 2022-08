LOSC : Létang fait un point Mercato et répond à Kombouaré pour Blas (FC Nantes)

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Olivier Létang n’a pas eu la langue dans sa poche au niveau des transferts. Présent en conférence de presse pour la présentation d’Alan Virginius, le président du LOSC a fait un gros point sur le mercato estival. « Le mercato n’est pas clos, on est toujours en réveil. Je suis très content de l’état d’esprit du groupe actuel mais on est sur deux postes à renforcer, au milieu et en attaque, a-t-il clarifié. Après, des joueurs peuvent partir, des arrivées ont va regarder et analyser. Il ne faut pas non plus qu’on ait trop de joueurs parce qu’il ne nous reste que 13 matches avant la coupure de la Coupe du Monde. »

Létang classe avec le FC Nantes

Lancé sur la pique d’Antoine Kombouaré au LOSC au sujet de Ludovic Blas ce jeudi, Létang a fait preuve d’élégance. « Ludovic Blas ? Je ne parle jamais des autres clubs, je ne ferais donc pas de cas particulier pour le FC Nantes, pour qui j’ai beaucoup de respect. Après, oui, Blas fait partie des garçons que l’on suit mais il faut que les trois parties soient d’accord. Et on n’a pas le feu vert à ce niveau-là », a-t-il rétorqué.

Enfin, le président du LOSC a donné des cas particuliers pour de possibles départs d’ici au 1er septembre. « Il y a des contacts pour Yuzuf Yazici et pour Isaac Lihadji mais il n’y a rien de définitif, a-t-il affirmé. Lucas Chevalier à Troyes ? Nous n’avons aucun contact et on compte sur lui. Timothy Weah à Valence ? Il est prévu qu’il reste et fasse partie de l’effectif. »

LIVE : la présentation officielle d’Alan Virginius https://t.co/kbseHC80CI — LOSC (@losclive) August 20, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur