LOSC : Létang fait une annonce forte pour les finances du club, l'OM également concerné

INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Non, le LOSC ne continuera pas la saison avec un maillot vierge de toute publicité ! L'annonce par Cazoo de l'arrêt de ses activités en Europe en raison de grosses difficultés économiques semblait remettre en cause les divers partenariats signés avec des clubs de football, comme Lille, Marseille ou Valence. Mais Olivier Létang a assuré sur BFM que l'entreprise anglaise honorerait son contrat au moins jusqu'au terme de l'actuelle saison.

"Ce que l'on sait, d'après les premiers échanges, c'est que Cazoo va rester sponsor principal du LOSC pour la saison 2022-23. Ensuite, on va engager des discussions. On a un contrat de deux ans, plus une troisième année. Ce contrat existe toujours. Il n'y a pas de phénomène d'urgence ou de précipitation pour cette saison. Aucune inquiétude." Une bonne nouvelle pour les Dogues, qui gagneraient 4 M€ à afficher le nom de l'entreprise sur leur maillot. C'est à peu près deux fois plus à Marseille. En ces temps difficiles au niveau économique pour les deux clubs, c'est un problème de moins à régler !