LOSC : Létang fixe un nouveau cap à Fonseca

INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

En voie de reconstruction après les années Lopez, trop dispendieuses, le LOSC s'est satisfait de la première partie de saison de l'équipe de Paulo Fonseca. L'entame a été difficile mais la suite largement meilleure et, alors que la Ligue 1 reprendra dans dix jours, les Dogues peuvent envisager se mêler à la lutte pour les places européennes. Mais Olivier Létang réclame à son entraîneur de travailler sur un dernier point, celui de l'incorporation des jeunes dans le groupe pro.

« J’ai fixé, en arrivant, un objectif ambitieux d’avoir six joueurs de la formation dans le groupe professionnel de 22 ou 23 joueurs, a-t-il déclaré lors d'un entretien sur le site officiel du LOSC. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on en est conscients mais on est sur la bonne voie. »