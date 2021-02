LOSC : Ligue Europa, L1... Olivier Létang a un objectif prioritaire

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Présent dans les tribunes pour les seizièmes de finale d’Europa League, Olivier Létang a commenté la prestation du LOSC contre l'Ajax sur RMC. « On est tombés contre une très belle équipe de l’Ajax, qui a fait un très bon match, a expliqué le président lillois. Notre première mi-temps a été décevante. La deuxième a été un peu meilleure, on a la chance de marquer mais il y a cette décision que l’on peut qualifier de litigieuse sur le penalty, on a perdu le fil sur la fin du match. C’est dommage. Les joueurs étaient un peu énervés mais ils ont oublié de bien terminer le match. On a un match retour dans une semaine avec l’objectif de se qualifier à Amsterdam. »

« On a une place de leader de Ligue 1 à défendre »

Et à l'ancien rennais d'ajouter : « Avant l’Ajax, on a un match très important dimanche à Lorient. Là, c’est récupération. Le match est dans trois jours, c’est très important pour nous. On basculera sur l’Ajax à partir de lundi. On a une place de leader de Ligue 1 à défendre et une revanche à prendre sur le match de ce soir. L’idée est de rebasculer directement sur une dynamique positive, un match s’annonce difficile à Lorient au vu de la forme actuelle. On est prévenus. L’objectif est d’aller prendre les trois points à Lorient. »