LOSC : Lille champion, l'un des héros de 2012 se mouille pour les Dogues !

Co-leader de Ligue 1 malgré un récent coup de moins bien et sa défaite surprise contre Nîmes avant la trêve (1-2), le LOSC reste un vrai candidat au titre de champion cette saison. Ancien gardien des Dogues désormais consultant pour Canal+, Mickaël Landreau s'est voulu plutôt optimiste pour son ex formation.

Burak Yilmaz, le Tulio de Melo de 2021

« Je pense qu’ils ont un groupe bien étoffé, ils peuvent clairement être champions. Ils sont solides, et ils ont les joueurs qu’il faut sur le banc. Ils peuvent ne pas perdre contre n’importe qui. Il y a une vraie homogénéité, il n’y a pas de trous, ou à la limite au poste d’arrière gauche, mais sinon ça répond présent à toutes les lignes », a expliqué l'ex international au site Le Petit Lillois.

S'il avoue ne plus du tout se reconnaître dans le Lille d'aujourd'hui (« Il est clair que ce n’est plus du tout le même LOSC (…) Aujourd’hui, ce n’est plus le projet du club, c’est beaucoup plus basé sur la compétence du recrutement et moins sur le travail d’un club entier »), le portier du titre de 2012 voit quand même quelques similitudes avec le titre de son époque : « Il y a le retour de Yilmaz devant, qui revient très clairement au bon moment. Il est capable de faire déjouer les blocs bas, il a ce profil, un peu du même style que Tulio de Melo. Son jeu de tête, sa présence, ça peut rappeler Tulio. A l’époque, on faisait entrer Ludo et Tulio, et ils nous ont mis quelques buts qui nous ont fait du bien. Pour gagner le titre, chaque match est important ».