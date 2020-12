LOSC : Lille meilleur que l'OL, Galtier déjugé par un de ses cadres !

Si Christophe Galtier a mis la pression sur l'OL en déclarant les Gones principaux rivaux du PSG pour le titre en Ligue 1 cette saison, l'avis du coach des Dogues n'est pas partagé par tous ses joueurs... Et surtout pas par son défenseur turc Zeki Celik.

Actuellement blessé, le latéral droit nordiste a accordé un entretien à So Foot où il pose son club comme le dauphin de Paris en France : « Lorsque Burak Yılmaz est arrivé, il m’a demandé d’entrée : ‘Après le PSG, quelle est l’équipe la plus forte de ce championnat ?’ Je lui ai dit que c’était le LOSC. Il y a des clubs comme Rennes, Marseille et Lyon, mais je suis persuadé que nous sommes meilleurs », a-t-il indiqué sans fausse modestie.

Un statut que Lille devra néanmoins assumé avec l'assurance de reprendre sa folle série d'un match tous les trois jours à compter de février prochain avec les 16e de finale de la Ligue Europa...