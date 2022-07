LOSC : Lille termine sa préparation sur une bonne note face à Cadiz

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Ce vendredi soir, le LOSC disputait son cinquième et dernier match de préparation afin de boucler son stage de préparation à Marbella (Espagne). Après l'UD Las Palmas et l'Espanyol Barcelone, c'était le club de Cadix, pensionnaire de Liga, qui était opposé aux Dogues. Les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 1-0 grâce à la première réalisation sous ses nouvelles couleurs de l'ancien clermontois Mohamed Bayo (20e). Prochaine sortie pour Lille : le dimanche 7 août à 15 heures (sur Prime Vidéo) pour la réception de l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1. Le bilan de la pré-saison des Dogues : 2V, 1N, 2D 12 juillet : LOSC 5-0 Dunkerque (N1) Buteurs : David (x2), Burlet, Bamba, Bradaric. 18 juillet : FC Bruges (BEL) 4-3 LOSC Buteurs : Zhegrova, David, A.Gomes. 23 juillet : UD Las Palmas (ESP) 2-2 LOSC Buteurs : Yazici, David. 24 juillet : Espanyol Barcelone (ESP) 2-0 LOSC 29 juillet : Cadix (ESP) 0–1 LOSC Buteur : Bayo.

LOSC 1-0 Cadiz Cinquième match de préparation et deuxième victoire pour le LOSC de Paulo Fonseca qui a battu Cadiz (D1 espagnole) ce vendredi soir à Marbella. Mohamed Bayo est l'unique buteur de cette confrontation clôturant le stage des Dogues en Espagne.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life