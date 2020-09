LOSC : Luis Campos agiterait toujours la menace d'un départ !

Depuis quelques semaines et les annonces fracassantes sur un possible départ de Luis Campos du LOSC, Gérard Lopez semble se plier en quatre pour contenter son conseiller sportif. Le départ annoncé de Marc Ingla et d'un autre dirigeant semblent s'inscrire dans une dynamique d'apaisement avec la tête pensante du projet sportif lillois.

Seulement, il ne semble pas que cela suffise. Selon l'Equipe du jour, le Portugais maintient la pression... ainsi que ses menaces de départ du club ! Luis Campos « déplore toujours, en privé, le fonctionnement à deux vitesses » du club nordiste. Il réclame des changements dans ce domaine depuis longtemps sous peine d'envisager de cesser toute collaboration », écrit le quotidien.

Luis Campos absent depuis trois semaines à Luchin ?

Reste à voir désormais si ce coup de pression entraîne de nouveaux changements en interne. Pour le moment, la réalité est que Luis Campos « n'a plus mis les pieds au domaine de Luchin depuis trois semaines », assure l'Equipe. Sans doute aussi pour travailler en profondeur sur les deux clubs satellites du LOSC, Boavista et Mouscron.