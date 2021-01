LOSC : Luis Campos parti pour épauler Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Olivier Létang, à l'occasion de sa conférence de presse de présentation au LOSC, ne pouvait pas être plus clair. Le nouveau président des Dogues a indiqué sans nuance que la collaboration avec Luis Campos allait s'arrêter, dans la mesure où il officiait en tant que prestataire des Dogues, via la société Scoutify partagée avec un certain Gerard Lopez.

Le dénicheur de talents du LOSC, malgré quelques obstacles contractuels soulevés il y a peu par RMC, va donc être sur le marché. Et au vu de son travail sportif très réussi pour amener des pépites dans le Nord, Luis Campos ne manque pas de sollicitations, y compris les plus prestigieuses.

Selon le journaliste britannique Duncan Castles, le FC Barcelone de Lionel Messi et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo auraient déjà pris contact avec Luis Campos pour une potentiel collaboration. Même chose pour Manchester United qui penserait à lui pour le poste de directeur du football.

Une donnée pourrait rapidement accélérer la donne : l'élection à la présidence du FC Barcelone. Luis Campos serait en effet très bien placé pour un poste au Barça dans l'hypothèse d'une victoire d'Emil Rousaud. Candidat qui ne fait néanmoins pas figure de favori derrière Joan Laporta ou Victor Font.

Luis Campos is now a free agent after formally terminating the contract under which he ran Lille’s technical department.

Barcelona and Juventus have contacted him. Manchester United have shortlisted him for director of football role. https://t.co/v75dPWB31j pic.twitter.com/gPSA23eeyZ