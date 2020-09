LOSC : Ménès s'interroge sur deux choix de Galtier

Après son succès sur le FC Nantes (2-0) vendredi, le LOSC est 2e du championnat. Ce qui est plutôt intéressant puisque les Dogues se sont déjà frottés au leader rennais (1-1 lors de la 1ère journée) et ont également ramené un point du Vélodrome (1-1). Mais cela n'empêche pas Pierre Ménès de faire la fine bouche et de s'interroger sur des choix de Christophe Galtier.

Il apprécie Yilmaz

"Lille s’est imposé 2-0 contre Nantes, dans un match peut-être un peu plus serré, surtout en deuxième mi-temps, que ne l’indique le score, a-t-il écrit sur son blog. Je n’ai pas trouvé les Canaris catastrophiques et je n’ai pas trouvé les Dogues flamboyants non plus. Je suis par exemple assez dubitatif, pour l’instant, sur le rendement de Jonathan David, que je n’arrive pas bien à situer au niveau de son positionnement sur le terrain."

"Et puis je ne sais pas si Ikoné va partir ou pas mais je trouve assez dommage de se priver de lui tant qu’il est là. Mais bon, un CSC de Pallois et un penalty ont permis aux Nordistes de confirmer leur très bon début de championnat. Un péno transformé par ce très intéressant attaquant turque Yilmaz, qui a peut-être 35 ans mais qui est quand même très doué techniquement."