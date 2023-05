LOSC – Mercato : Cabella prolonge l’aventure avec les Dogues !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Bonne nouvelle pour les Lillois. L’offensif international français vient de prolonger au LOSC jusqu’en juin 2025. De retour à un très bon niveau cette saison, l’ancien de l’OM et du MHSC performe avec le club du Nord de la France. À 33 ans, il a réalisé 27 matchs de Ligue 1 pour un total de 7 buts et 9 passes décisives.

Après sa prolongation, Rémy Cabella n’a pas caché sa satisfaction. « Je voudrais remercier le Club et le Président de me faire confiance et de me permettre de continuer l’aventure. C’est une fierté. Je suis très heureux et épanoui ici », a-t-il d’abord commenté sur le site de LOSC.

« Dès mes premiers pas au LOSC, j’ai été très bien intégré et j’ai essayé de faire en sorte qu’on m’adopte en rendant tout cela sur le terrain. La saison n’est pas terminée. Je voudrais dire aux supporters de continuer à nous soutenir. Il y a un objectif final à aller chercher tous ensemble. On ne lâchera rien, on va continuer à se battre. Soyez présents et allez le LOSC », a confié l’international français.