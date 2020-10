LOSC : Mercato, cas personnel, Ligue Europa... Galtier affiche sa sérénité et pense déjà au RC Lens

Que ce soit au sujet d'un Mercato qui pourrait être agité jusqu'aux dernières minutes, ou son implication dans le projet du LOSC, Christophe Galtier s'est montré très tranquille avec des propos mesurés face à la presse.

Sur le tirage de Ligue Europa

« C'est un groupe qui paraît ouvert. Ce sont déjà des noms prestigieux, je pense au Milan AC et au Celtic. Concernant le Slavia Prague, on n'a pas trop de visibilité. Cela paraît un groupe ouvert dans une compétition que l'on jouera. Il y avait des groupes beaucoup plus durs. »

Les joueurs tranquilles vis-à-vis du Mercato

« Je ne ressens pas de nervosité ou de joueurs perturbés par la clôture du Mercato et leur avenir. Tous veulent jouer et j'ai tout le monde à disposition. Peut-être qu'au moment où on se parle, il y a des échanges entre la direction et des clubs. Peut-être entre des conseillers de mes joueurs et les clubs. Mais je ne ressens pas de nervosité par rapport à cela. »

Une communication limpide avec Gerard Lopez

« Évidemment que j'aurai des informations de la part de ma direction, de mon président sur ce qui peut se passer. Et en fonction de ces informations, je prendrai la décision au dernier moment pour faire mon groupe. »

Aucun doute sur son implication dans le projet lillois

« Quand j'ai eu mon seul rendez-vous avec Luis Campos avant que le président ne décide de me choisir, le projet avait été clairement défini. Le président a décidé avec Luis de me choisir, il se doit de respecter le projet qu'ils nous présentent. J'ai souhaité venir à Lille pour plein de raisons. Quand le projet a été présenté, il ne faut pas changer d'épaule. Il a été clairement défini. Je m'épanouis avec des jeunes joueurs, des infrastructures de très haut niveau. On est toujours la même longueur d'ondes par rapport à ce projet-là. Est-ce qu'on peut être dans ce projet sur le long terme ? Je ne sais pas. »

Comment gérer un joueur sur le départ

« Je suis dans l'attente que ce que peut me dire le président sur l'avancée éventuelle de négociations. J'ai échangé avec mon président hier soir, longuement. J'ai la possibilité d'utiliser tout le monde. Si dans les heures qui viennent ou la journée de demain, il y avait des avancées, je prendrai la décision qui s'impose, en fonction de l'état d'esprit du joueur qui serait sur le départ. »

Sur le derby à venir face au RC Lens

Tout le monde pouvait s'attendre à voir le RC Lens en difficulté. Ils ont eu le mérite de profiter de leur premier match face à un PSG fortement diminué. Ce match les a lancés dans une bonne dynamique. Leur bon début de saison n'est pas surprenant quand on voit leurs matchs, c'est un équipe bien organisée et difficile à perturber. C'est bien pour la région et le derby qui arrive. Ce serait bien d'avoir un derby avec deux équipes en haut du tableau. »