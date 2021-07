LOSC - Mercato : Gourvennec annonce la couleur, Létang envoie une pique à Galtier 

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Olivier Létang s’est affiché au côté de Jocelyn Gourvennec dans la matinée pour présenter le nouvel entraîneur du LOSC à la presse. Il n’a pas oublié Christophe Galtier. « Le départ de Christophe Galtier a été long. Il fallait rebondir, mais pas dans la précipitation. Il était important de choisir le bon coach, a-t-il affirmé. Jocelyn est le coach qu'il nous fallait. Il a l'expérience de la Ligue 1 et de la Ligue Europa. C'est un coach dynamique, fédérateur et qui a de la personnalité. »

C’est ensuite l’ancien coach des Girondins de Bordeaux qui a pris la parole. « Je suis heureux d'être ici. J'ai été merveilleux bien accueilli dans un club que j'ai toujours considéré comme une place forte du football français, a-t-il enchaîné. Je remercie Christophe Galtier pour l'héritage sportif qu'il laisse ici. On va pouvoir travailler dans la continuité. On a commencé à discuter seulement quelques jours avec la signature. On a eu des échanges très intéressants et différents de ceux que j'ai pu vivre ces dernières années. L'entretien a été précis et basé sur la franchise. »

« Nous souhaitons garder une équipe compétitive »

Critiqué pour son passé de coach aux Girondins de Bordeaux ou à l’EA Guingamp, Gourvennec ne s’est pas laissé démonter. « Quand on est entraîneur, on est exposé aux critiques mais je veux concentrer mon énergie sur ce que je maîtrise pour représenter au mieux le club. Je respecte l'ensemble des avis, a-t-il dit avant d’exposer ses ambitions. L'objectif pour nous reste de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Nous souhaitons garder une équipe compétitive. J'ai souhaité faire une parenthèse il y a deux ans, car je voulais prendre du recul pour apprendre des choses et m'améliorer au maximum. J'ai d'ailleurs regardé énormément de matchs du LOSC. Ce groupe a besoin de continuité. J'ai pioché beaucoup d'idées à de nombreux entraîneurs. Mais il va falloir réussir à les transmettre aux joueurs pour qu'ils se sentent bien. Mon expérience bordelaise commence à remonter. Je préfère me focaliser sur la suite. J'ai fait des erreurs, mais il faut les analyser pour ne pas les reproduire. »

Suivez la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec en live tweet ci-dessous 👇 pic.twitter.com/dEDmbtSiqH — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 7, 2021