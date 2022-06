LOSC - Mercato : les Dogues ont reçu une offre alléchante pour Botman

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Sven Botman va quitter le LOSC cet été. Le défenseur central néerlandais a, plusieurs fois, exprimé son souhait de quitter le club pour franchir un palier dans sa carrière. Courtisé par de nombreux clubs européens, il n'aura aucun mal à trouver un nouveau point de chute lors du mercato estival. Auteur d'une bonne saison individuelle avec le LOSC, Botman fait l'offre fait l'objet d'une offre très alléchante pour les dirigeants lillois.

Selon la presse anglaise, Newcastle a fait une belle offre pour Sven Botman. Cependant, les informations concernant le montant de cette dernière ne se rejoignent pas. “The Telegraph“ annonce une somme de 35 millions d’euros tandis que TMW la situe dans les 41 millions d’euros. Une chose est sûre, Sven Botman ne sera pas lillois la saison prochaine et son avenir devrait se régler dans les prochaines semaines.

Newcastle are pushing to sign Sven Botman as soon as possible. Talks entering into key stages with Lille, AC Milan still in the race but NUFC are now advancing. 🇳🇱 #NUFC



Negotiations with Newcastle started last January, Botman is open for this PL possibility. pic.twitter.com/DxuPKkQr1H