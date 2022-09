LOSC - Mercato : Létang envoie un scud à l'un de ses propres joueurs !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le propos est clair. Et laisse surtout comprendre à Isaac Lihadji qu'il aurait mieux fait de quitter le LOSC avant la fin du mercato estival. Pour avoir du temps de jeu s'entend. Car son président, Olivier Létang, a rappelé face aux médias ce qu'il s'était passé pour son joueur, tout en lui adressant une critique frontale.

"Il y a un club qui est arrivé jeudi soir mais ça n'a pas pu se faire, c'était un club français. Il y a un certain nombre de marchés qui sont encore ouverts. En France, il y a le principe du joker, il y a encore des possibilités et il y a des clubs qui sont très intéressants. On ne veut pas qu'il aille n'importe où mais dans un club où il pourra s'épanouir, a ajouté Létang sur l'avenir de Lihadji. Il y avait de très belles opportunités, je n'ai pas compris son choix. Je le dis. A lui de savoir ce qu'il veut faire, s'il veut jouer au football ou non. C'est à lui de se décider."