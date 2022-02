LOSC - Metz : Armand donne sa version des faits de l'altercation avec Antonetti

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC a concédé ce vendredi le match nul sur sa pelouse face à Metz (0-0), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. À la fin de la rencontre, le directeur technique des Dogues, Sylvain Armand, et l'entraîneur messin, Frédéric Antonetti, ont eu une altercation. Au lendemain de cet accrochage, l'ancien défenseur central du PSG a livré sa version des faits au micro d'Amazon Prime Video,

"Je ne l'ai pas touché ni insulté"

"Je suis descendu en effet. Il y a eu des échanges entre moi et Antonetti. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa façon de faire. Il y a eu des mots entre nous, mais pas d'insulte entre nous, même de sa part. Après il y a des images où on le voit venir vers moi, me toucher et me pousser. On a un ego tous les deux. À la base, je ne venais pas lui parler, ni parler au banc messin. Aujourd'hui, je n'ai rien à me reprocher, je ne l'ai pas touché ni insulté et les images le montrent."

🎙️EXCLUSIF: Sylvain Armand - "Je n'ai rien à me reprocher. Les images parlent d'elles-mêmes." La réaction du coordinateur sportif du @losclive après son altercation avec l’entraîneur du @FCMetz Frédéric Antonetti. #LOSCFCM #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/qZ6WI1c2Mf — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 19, 2022