LOSC - MHSC (1-1) : Galtier envoie un message fort au PSG et à l’OL

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC a perdu des plumes. Hier, les hommes de Christophe Galtier ont été incapables de s’imposer à domicile contre une équipe du Montpellier HSC qui a longtemps mené avant l’égalisation de Luiz Araujo dans le money time (1-1).

Ce petit contre-temps n’a pas l’air de trop contrarier le coach des Dogues, qui sait que chaque point est bon à prendre dans ce sprint final qui l’oppose au PSG, l’OL et l’AS Monaco dans la course au titre.

« Nos concurrents doivent réaliser un parcours parfait pour nous passer devant »

« Le but bien construit de Montpellier nous a assommés. Pendant quinze ou vingt minutes, je n'ai pas retrouvé le visage d'une équipe qui veut inverser les choses. En deuxième période, les choses ont changé, on a joué plus haut : est-ce que Montpellier a reculé ou est-ce que nous avons gagné du terrain ? On a eu une vingtaine de tirs mais on a manqué de réussite avec le tir sur le poteau de Benjamin André, a-t-il rappelé. Je ne suis pas satisfait du nul mais malgré le scénario du match, on a bien fini avec une emprise sur le jeu. Je ne sais pas si ce soir on a laissé filer des points ou si on en a gagné un, à vous de juger. Mais nos concurrents doivent réaliser un parcours parfait pour nous passer devant. On n'a pas de pression car on fait en sorte de ne pas en mettre mais il y a l'envie de réaliser un exploit. »