LOSC – Milan AC (1-1) : Pierre Ménès met en valeur un taulier des Dogues

Ce n'est pas un grand match que le LOSC a réalisé face au Milan AC. Mais les Dogues ont au moins eu le mérite d'accrocher le résultat nul qui arrange leurs affaires. Pierre Ménès, sur son blog, est revenu sur la performance lilloise.

Pointant une partie plutôt équilibrée, le consultant du CFC a souligné le but décisif de Jonathan Bamba, qui reste dans la lignée de sa belle entame de championnat. « Après une première mi-temps assez pauvre en occasions et plutôt équilibrée, les joueurs de Galtier se sont fait surprendre dès le retour des vestiaires sur une belle percée de Rebic qui a intelligemment servi en retrait Castillejo. Les Nordistes ont alors pris le jeu à leur compte et ont égalisé peu après l’heure de jeu sur une belle action, avec un centre fouetté d’Araujo remisé en retrait par David pour la frappe du droit victorieuse de Bamba, qui confirme avec ce but son très bon début de saison. »

Ménès reste optimiste sur les chances des Dogues

Par la suite, Ménès s'est montré très confiant sur les chances de qualification des Dogues, même si une victoire aurait validé leur qualification. « Le rythme est ensuite retombé entre deux équipes d’un niveau assez similaire et le match s’est achevé sur un nul qui contente finalement les deux équipes et leur assure de conserver les deux premières places du groupe. Avec huit points, les Lillois sont en ballottage très favorable pour la qualification et ils auront la possibilité de finir le boulot la semaine prochaine face à une équipe du Sparta Prague toujours dans la course, en tentant de vaincre cette spirale négative qui voit le club nordiste échouer à remporter une victoire à domicile en Coupe d’Europe depuis dix ans. »