LOSC : montant du transfert, deadline... Les clés du dossier Galtier à Nice

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

S'il ne fait plus guère de doutes que Christophe Galtier rejoindra l'OGC Nice à un an du terme de son contrat au LOSC, l'accord tarde à être finalisé entre le Gym et Lille. Olivier Létang a beau avoir entendu les demandes de son entraîneur et vouloir accéder à sa requête, le président nordiste ne fera aucun cadeau... Et encore moins au directeur général des aiglons Julien Fournier, avec qui il est en froid.

Indexé sur la cote de Lucien Favre en 2018 ?

Aujourd'hui, les conditions sont clairement posées. Olivier Létang attend de récupérer une indemnité de transfert et a fixé la deadline de la reprise de l'entraînement du 25 juin comme date butoir. Si les conditions ne sont pas réunies à cette date, le dirigeant lillois menace de durcir le ton.

Concernant l'indemnité de transfert, L'Equipe parle d'une somme approchant les 3 M€. Du côté de Nice-Matin, on est un peu moins catégorique en se servant du montant de référence payé par le Borussia Dortmund pour recruter Lucien Favre en 2018 : 2 M€. A l'époque, le très coté technicien suisse était dans la même situation contractuelle que Christophe Galtier. Bien que soutenu par Ineos, l'OGC Nice n'a pas prévu de faire de folies sur le Mercato et ne paiera sans doute pas davantage pour un entraîneur...