LOSC - Nîmes (1-2) : Galtier ne désarme pas et promet une trêve studieuse

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Scénario improbable cet après-midi au stade Pierre-Mauroy où le Nîmes Olympique, avant-dernier de Ligue 1, s'est imposé sans démériter sur la pelouse du leader lillois (2-1). Les Gardois ont systématiquement mené dans le match et ont rarement été mis sous pression même s'ils n'ont pas eu la possession du ballon. Après coup, Christophe Galtier a légèrement accusé le coup même s'il a promis qu'il allait trouver des solutions pendant la mini-trêve internationale pour permettre à son équipe de repartir de l'avant.

"Il faut avoir une juste analyse"

« C’est une grosse déception mais Nîmes mérite sa victoire sur l’ensemble du match. J’ai trouvé que mon équipe avait fait une très mauvaise entame de match. Elle était désorganisée, avec peu de structure. On a énormément souffert face à une équipe nîmoise ayant bien joué ses contres. Et puis il y a eu beaucoup de précipitation face au but adverse. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Ça a été un match sans. Il y en a quelques-uns dans la saison. Je me rappelle celui à Brest. On ne mérite pas grand-chose sur l’ensemble du match. »

« Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait mais il faut avoir une juste analyse pendant la coupure internationale. J’espère que ce sera profitable à mes joueurs sur le plan mental puisque, physiquement, ils vont être sollicités. Il faut trouver des ressorts pour repartir du bon pied après la coupure internationale. »