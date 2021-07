LOSC, OGC Nice : Galtier règle ses comptes avec Létang

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Ce n’est pas l’amour fou entre Olivier Létang et Christophe Galtier. Peu après le titre de champion de France décroché par le LOSC fin mai, le Marseillais avait fait savoir à son président qu’il souhaitait quitter le club nordiste. Depuis, les relations se sont dégradées.

Pas totalement fermé à cette idée, l’ancien président du Stade Rennais demandait toutefois du respect et surtout un chèque pour libérer Galtier de sa dernière année de contrat. Finalement, l’intéressé a rejoint l’OGC Nice en contrepartie d’environ 3,5 millions d’euros. « Galette » est revenu aujourd'hui sur cet épisode douloureux.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de désinformation sur le montant des salaires, les prises de contact, etc. Si ça a été long, c’est parce qu’à Lille, on n’a pas accepté mon choix, affime-t-il dans Nice Matin. On a pensé que la Ligue des Champions allait changer la donne. Mais ma position était claire bien avant les contacts avec Nice. Je ne voulais pas faire une saison de plus au LOSC. J’aurais préféré que ça se termine différemment. On a eu un parcours extraordinaire, j’ai fait mon métier du mieux possible. Suis-je déçu ? Je vais la faire courte, j’ai lu leur communiqué… Cela reflète l’état d’esprit de certains. Il a peut-être pensé qu’il était champion de France ou que c’était grâce à lui (Olivier Létang). Je pensais que l’honnêteté allait faire en sorte que ça se passe mieux. C’est une belle leçon. »

#LOSCGNT - FM



C'est fini. Après une deuxième mi-temps marquée par l'expulsion rapide de Saad Agouzoul, les Dogues s'inclinent 1-0 face à La Gantoise pour ce deuxième match de préparation. Le prochain aura lieu samedi face à Courtrai. — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 14, 2021