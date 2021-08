LOSC, OGC Nice : Galtier victime de plusieurs coups bas signés Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Parti sous de mauvais hospices en décembre dernier quand Olivier Létang s'est invité avec le boss de Merlyn Partners chez Christophe Galtier pour l'informer de sa prise de pouvoir, la relation entre l'entraîneur de l'OGC Nice et son ancien président au LOSC n'a eu de cesse de se déteriorer par la suite.

Galtier – Létang, une collaboration rapidement compliquée

En effet, comme le rapporte L'Equipe, Christophe Galtier a été gêné par la première approche de Létang, qui le mettait en porte-à-faux avec Gérard Lopez (« Je me sentais otage de la situation. D'autant plus que j'avais une relation forte avec Gérard »). Le Marseillais n'avait pas non plus apprécié d'être cité dans le communiqué de presse annonçant l'arrivée d'Olivier Létang auquel il aurait souhaité « la bienvenue » : « Je ne souhaitais pas être cité. Ces phrases ne m'appartiennent pas ». Proche de lâcher à l'époque, Christophe Galtier a ensuite été gêné par une affaire de primes non payées. Affaire passée proche de faire exploser son vestiaire s'il n'avait pas fait un geste.

Létang a fermé la porte aux Dogues souhaitant rejoindre Galtier

Depuis le départ de Christophe Galtier (qu'il a freiné pendant un mois), Olivier Létang se venge comme il peut et prend « un malin plaisir à contrecarrer les plans estivaux du Gym au nom « des intérêts du Losc » » (dixit Nice-Matin). En effet, non seulement le président des Dogues a mis son véto au départ de Burak Yilmaz sur la Côte d'Azur mais il n'a autorisé qu'un seul départ dans le staff nordiste : celui de Thierry Oleksiak. Jorge Maciel, devenu premier adjoint de Jocelyn Gourvennec, et l'analyste vidéo Diego Perez ont eu été retenus.