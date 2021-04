LOSC, OL, ASSE, OM : un ancien du LOSC et du PSG pour anticiper le départ de Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

L’avenir de Christophe Galtier fait encore parler cette semaine. Alors que le coach du LOSC a démenti tout contact avec l’OL pour la saison prochaine, France Football assure qu’il en serait plus proche que jamais !

« L’affaire serait bien plus engagée qu'on ne le pense avec l'OL, assurent nos confrères. Les deux parties seraient apparemment proches d'un accord. Le problème, c'est que côté lillois, on compte sur Galtier pour la saison prochaine, et que tout le monde au sein du LOSC ne semble pas vraiment avoir conscience de l'éventualité et même de l'imminence d'un départ dans une poignée de semaines. »

Pichot devrait arriver à la tête de la réserve du LOSC

Olivier Létang n’aurait ainsi pas prévu de remplacer Galtier et n’a donc pensé à personne à court terme. En parallèle, et dans ce contexte quelque peu ambigu, un entraîneur va débarquer prochainement à la tête de la réserve du LOSC : Stéphane Pichot.

« Actuellement entraîneur adjoint de Didier Ollé-Nicolle au Mans, Stéphane Pichot devrait faire son retour à Lille pour la saison prochaine au poste d’entraîneur de la Réserve », a glissé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. L’insider ne relie aucunement l’arrivée de l’ancien latéral droit du LOSC et du PSG à un éventuel départ de Galtier cet été. Mais une question se pose : la valse des entraîneurs a-t-elle déjà démarré ?