LOSC, OL : les Gones auraient lâché la piste Galtier, un autre club de L1 en pôle

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Sur quel banc verra-t-on Christophe Galtier la saison prochaine ? Du côté du LOSC, Olivier Létang espère pouvoir continuer avec son coach encore sous contrat jusqu'en juin 2022 mais plusieurs clubs – notamment en Ligue 1 – aspirent à lui chiper.

Si, jusqu'à présent, on parlait surtout de l'OL où Jean-Michel Aulas et Juninho apprécient son profil, la tendance la plus chaude du moment est bien que le Marseillais continue sa route à la tête d'un OGC Nice encore plus ambitieux. Si les Aiglons sortent d'une saison ratée, Ineos ne veut pas en rester là et aurait formulé une proposition financière très intéressante à Christophe Galtier pour le convaincre de mener le projet. Proposition à laquelle l'entraîneur des Dogues réfléchira sérieusement à la fin du championnat.

D'après Le 10 Sport, l'OL aurait changé son fusil d'épaule, se tournant vers un « autre profil » dont l'identité n'a pas fuité.