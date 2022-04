LOSC, OL, OM, PSG : on en sait plus sur l'avenir de Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

L'information est donnée par nos confrères de RMC. Et tend à prouver que le cas Ben Arfa n'est pas simple à régler pour les dirigeants du LOSC. Le joueur, qui a eu une sévère altercation avec Jocelyn Gourvennec, son entraîneur, il y a plusieurs jours, est toujours mis à l'écart sans que rien ne soit décidé.

Hatem Ben Arfa devrait avoir son entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement la semaine prochaine. Potentiellement mercredi 20 ou jeudi 21 avril.

Pour mémoire, le joueur s'était "offert" son coach et son président, Olivier Létang, au travers vers d'une story sur Instagram. "Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence".

Benjamin Danet

Rédacteur