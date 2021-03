LOSC, OL, PSG : une grave accusation en vue du titre tombe au sujet des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Il n’y a pas vraiment eu de match hier à Saint-Symphorien. Méconnaissable, le FC Metz s’est largement incliné devant une équipe du Stade Rennais bien plus cohérente (1-3). Frédéric Antonetti a reconnu aisément la supériorité bretonne en fin de match.

L’entraîneur du FC Metz a également tenu à pousser un coup de gueule au sujet du calendrier qui attend les Grenats après la trêve internationale en lançant une accusation surprenante sur le LOSC... son ancien club !

« À moins qu'ils veuillent que Lille soit champion... »

« On nous avait déjà programmé le match à Monaco en L1, le samedi 3 avril à 13 heures, puis notre huitième de finale de Coupe (à Monaco aussi), le mardi 6 à 18h45, a-t-il tonné en conférence de presse. Et puis il y a un “génie” à Paris qui a dit : “Tiens, on va mettre Metz-Lille le vendredi 9 à 21 heures”. (...) Y a-t-il une équité quand on joue ainsi trois matches en six jours ? À moins qu'ils veuillent que Lille soit champion... » Les Dogues apprécieront.